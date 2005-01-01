У «Львівавтодорі» заявили, що змушені надовго вимикати світлофори під час візиту президента

Під час візиту президента України Петра Порошенка, запланованого на 18 січня, частину світлофорів у Львові знову переведуть у режим миготливого жовтого світла. Зважаючи на обурення багатьох львів’ян кількагодинним вимкненням світлофорів під час минулого візиту президента у грудні, цього разу і голова ЛОДА, і мер міста висловили побажання, щоб світлофори вимикали лише на час проїзду президентського кортежу. Проте у «Львівавтодорі» уже заявили, що це технічно неможливо і світлофори вимикатимуть щонайменше на півгодини.

Голова ЛОДА Олег Синютка надіслав 17 січня офіційного листа на адресу мера Львова Андрія Садового з вимогою «виконати вимоги Управління патрульної поліції у м. Львові стосовно переключення світлофорних об’єктів у режим жовтого миготіння лише під час проїзду осіб, що охороняються державою». При цьому у листі наголошується, що «створювати незручності для львів’ян та гостей міста неприпустимо». Копію цього листа опублікувала у Facebook в.о. начальника управління інформаційної політики Львівської ОДА Ольга Березюк.

Раніше того ж дня Львівська міськрада поширила повідомлення, що наполягатиме на ситуативному, а не кількагодинному призупинені роботи світлофорів під час візиту президента і звернеться з цього приводу до відповідних органів, зокрема до поліції. «Завтра до Львова заплановано візит офіційних осіб. Тому я би не хотів, щоб були якісь експерименти із роботою світлофорів, які служби організували минулого разу. Коли є візити таких осіб, то пульт управління світлофорами переходить до спеціальних служб. Тому звертатимемося зокрема і до поліції, щоб, коли під’їжджає кортеж, то на 10 хв, ситуативно, відключати світлофори, а не за 3-4 години та паралізувати місто, унеможливити рух і викликати велике збурення населення. Такі речі недопустимі», – процитувала міського голову Львова Андрія Садового прес-служба Львівської міськради.

Як відомо, маршрут руху президента України та інших високопоставлених осіб розробляє Управління державної охорони, яке не розголошує цю інформацію з метою безпеки. Поліція отримує цю інформацію фактично в останню мить і передає її у відповідні муніципальні органи, які мають забезпечити безперешкодний проїзд кортежу.

У Львові за роботу світлофорів відповідає ЛКП «Львівавтодор». Проте його співробітники запевняють, що за всього бажання не можуть забезпечити зміну роботи світлофорів виключно на час проїзду президентського кортежу – зокрема, і через секретність.

«Ми не можемо знати маршрут президента – про нього нам повідомляють представники відділу безпеки дорожнього руху патрульної поліції. У Львові є лише 28 сучасних світлофорів, які можна вимикати-вмикати віддалено, з офісу. Всі інші світлофори в миготливий режим переводять наші працівники вручну, – пояснив ZAXID.NET речник ЛКП «Львівавтодор» Олексій Хміль. – Якщо ми не знаємо маршруту, то ми ж не можемо на кожному світлофорі у місті поставити людину, хай чекає дзвінка, – але ми піднімаємо всі наші кадрові ресурси і буквально по кожному світлофору нам дзвонять патрульні зі словами «тоді-то той світлофор має бути відімкнений», наші працівники їдуть до цього світлофора і вимикають його. А потім, навіть якщо ми побачили, що кортеж проїхав на конкретній ділянці, ми не маємо права без вказівки вмикати на ній світлофори і знову чекаємо дзвінка. Як мені пояснили наші спеціалісти, відімкнення на 10 хвилин можливе лише в теорії. В реальності навіть при злагодженій роботі усіх служб цей час можливо мінімізувати приблизно до 30 хв».

Нагадаємо, під час останнього візиту Петра Порошенка до Львова у грудні 2017 року на багатьох перехрестях впродовж кількох годин світлофори працювали у режимі миготливого жовтого світла, що призвело до виникнення серйозних заторів на дорогах. Це навіть викликало незначну перепалку між представниками ЛОДА і мерії з приводу того, хто несе відповідальність за вимкнення світлофорів.