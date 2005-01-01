«Львівавтодор» попросив поліцію не вимикати світлофори через візит Порошенка

«Львівавтодор» звернувся з офіційним листом до патрульної поліції Львова з пропозицією розставити на шляху президентського кортежу поліцейських-регулювальників, аби уникнути вимкнення світлофорів, що очікувано призведе до заторів. У патрульній поліції запевнили, що забезпечать перехрестя регулювальниками, однак світлофори все одно доведеться вимикати.

«Керівництво «Львівавтодору» пропонує не вимикати світлофорні об’єкти в режим жовтого миготіння на час слідування кортежу вулицями м. Львова, адже працівник поліції (регулювальник) має перевагу над сигналами світлофорів під час регулювання руху на перехресті. Звертаємо Вашу увагу на те, що перемикання світлофорів здійснюється безпосередньо на місці світлофорного об’єкту працівниками підприємства і займає певний проміжок часу і створює негативні відгуки громадськості міста», - йдеться у листі «Львівавтодору», опублікованому 17 січня порталом tvoemisto.tv.

Якщо ж світлофори таки доведеться вимикати, у «Львівавтодорі» просять завчасно попередити про час і маршрут президентського кортежу, щоб мінімізувати час вимкнення світлофорів. Раніше речник «Львівавтодору» заявляв, що з технічних причин пауза між вимкненням і ввімкненням світлофорів триває не менше 30 хв.

У патрульній поліції відмовились коментувати ініціативу «Львівавтору», зауваживши лише, що на перехрестях працюватимуть і поліцейські-регулювальники, однак світлофори все ж доведеться переводити у режим миготливого жовтого світла.

Як відомо, маршрут руху президента України та інших високопоставлених осіб розробляє Управління державної охорони, яке не розголошує цю інформацію з метою безпеки. Поліція отримує цю інформацію фактично в останню мить і передає її у відповідні муніципальні органи, які мають забезпечити безперешкодний проїзд кортежу.

Нагадаємо, що 18 січня у Львові перебуватиме президент України Петро Порошенко, який зустрінеться у Палаці Потоцьких з генерал-губернаторкою Канади Жулі Пайєтт. Вимкнення світлофорів у Львові під час минулого візиту президента викликало значне незадоволення мешканців через затори і стало причиною суперечки між ЛОДА і мерією.