Грабіжникам загрожує до шести років позбавлення волі

У Івано-Франківську поліція затримала двох мешканців Вінниці 40 та 43 років, які викрали з квартири місцевого 62-річного чоловіка гроші та золото. Власник квартири повідомив поліції, що до його помешкання злодії проникли, віджавши металопластикове вікно. Поліцейські оголосили розшук і через декілька годин затримали Оpel з грабіжниками на виїзді з міста. Як з’ясували слідчі, чоловіки уже раніше неодноразово притягалися до кримінальної відповідальності. За скоєне їм загрожує до шести років позбавлення волі, повідомила прес-служба поліції Івано-Франківської області.

Повідомлення про крадіжку з квартири 62-річного франківця поліцейські отримали у п'ятницю, 17 грудня. Чоловік повідомив про те, що до його квартири, віджавши металопластикове вікно, проникли невідомі особи та викрали гроші й золоті вироби.

«Правоохоронці негайно розпочали розшукові заходи, оглянули місце скоєння злочину, опитали можливих свідків, встановили автівку та визначили приблизний маршрут пересування зловмисників. За деякий час поліцейські зупинили Оpel і затримали підозрюваних на виїзді з обласного центру. Ними виявились мешканці Вінниці, віком 40 та 43 років. В транспортному засобі, на якому пересувалися правопорушники, поліцейські виявили та вилучили викрадені грошові кошти, золоті вироби і знаряддя вчинення злочину», – йдеться у повідомленні прес-служби поліції Івано-Франківської області.

Грабіжників слідчі затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Як виявилося, затримані чоловіки уже раніше неодноразово притягалися до кримінальної відповідальності за скоєння злочинів. За скоєне їм загрожує до шести років позбавлення волі.