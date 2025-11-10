Йдеться про територію вздовж дороги Стрий – Чернівці

В Івано-Франківській громаді почалося обговорення детального плану території земельної ділянки для будівництва та обслуговування закладу освіти й допоміжної інфраструктури у селі Черніїв. Містобудівну документацію 10 листопада оприлюднив Департамент містобудування та архітектури міської ради.

Йдеться про територію вздовж дороги Н-10 Стрий-Чернівці, поруч із котеджним містечком OZON у селі Черніїв.

На 2 га землі запасу планують збудувати 3-поверховий інноваційний центр освіти та дозвілля для дітей з підземним паркінгом на 225 автомобілів, 4-поверховий готель на 48 номерів та 3-поверховий торгово-розважальний заклад.

Центр освіти та дозвілля дітей буде позашкільним закладом, в якому організовуватимуть гуртки та секції, проводитимуть тренінги й читатимуть лекції для розвитку знань та вмінь у різних сферах (наука, технології, мистецтво, екологія тощо). У ньому облаштують спортзали та приміщення для проведення майстер-класів, театральних вистав, концертів і кінопоказів.

Проєкт ДПТ розробив засновник ТОВ «Урбан Архітектс», франківець Андрій Коман. Містобудівну документацію розглянуть на громадських слуханнях 5 грудня. Її затвердять тільки після внесення змін до генерального плану села Черніїв, зокрема, зміни цільового призначення земельної ділянки під землі громадської забудови.