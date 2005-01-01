Під Харковом знайшли повішеним активіста, який боровся із корупцією

Під Харковом було знайдено мертвим активіста Миколу Бичка.

У вівторок ввечері, 5 червня, в лісовій смузі поблизу селища Есхар під Харковом було знайдено повішеним активіста Миколу Бичка. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook юрист і правозахисник Роман Ліхачов, який знав загиблого особисто.

Прес-служба Нацполіції Харківщини зафіксувала факт загибелі чоловіка 1994 року народження. Правоохоронці стверджують, що тіло було виявлено без видимих ознак насильницької смерті. Слідчим Чугуївського відділу поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) з приміткою «самогубство» Кримінального кодексу України. На даний час поліцейські встановлюють усі обставини та причини загибелі чоловіка.

За ствердженням Романа Ліхачова загиблий був місцевим активістом, готував документи для відкриття ГО, моніторив очисні споруди, боровся з корупцією і забрудненням місцевих водойм.

«Моя думка – самогубство інсценовано грубо і цинічно, можу привести масу доказів, та й пофігізм поліції підказує, що все спишуть на швидку руку і на гальмах (привіт міністру Авакову і всієї «реформованої» поліції. Миколу знав особисто він приїжджав до нас радитися як краще боротися з несправедливістю, я йому підказував де і які документи запитувати, спільно будували плани як боротися за права громадян селища, останнім часом він займався екологічною ситуацією в Есхарі», - написав Роман Ліхачов.

Він додав, що останній пост Миколи Бичка у Facebook був присвячений реконструкції джерела за рахунок коштів місцевих жителів.

«Крім того, він не раз піднімав проблему забруднення місцевих водойм компанією "АВА Сервіс 2017" в очисні споруди КП "Вода Есхара", брав участь у розгляді резонансних питань на сесії громади. 16 травня він написав, що для виявлення можливих порушень, які були встановлені в тому числі і їх ініціативною групою в Есхар приїжджала екологічна комісія», - написав Лихачов.