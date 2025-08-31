У майже 45% дирофіляріоз вражає очі

З-під ключиці 73-річної львів’янки хірурги дістали 12-сантиметрового паразита. Про це 31 серпня повідомили у Львівському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Зазначається, що в липні жінка помітила припухлість у ділянці лівої ключиці, однак це утворення в підшкірно-жировій клітковині її не турбувало. Проте згодом жінка вирішила звернутися в лікарню.

«Під час проведеного оперативного втручання з приводу видалення утворення з підшкірної клітковини хірурги вилучили 12-сантиметрового паразита», – повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Аби встановити вид гельмінта, вилучений матеріал відправили на дослідження до паразитологічної лабораторії, а пацієнтці діагностували дирофіляріоз.

Медики кажуть, що за 2025 рік це третій випадок дирофіляріозу на Львівщині. У 2024 році їх було зареєстровано чотири.

Дирофіляріоз – зоонозний гельмінтоз, який спричинюють гельмінти роду Dirofilaria. У людей, як правило, дирофіляріоз проявляється або підшкірними вузлами, у багатьох випадках хвороба перебігає безсимптомно. При ураженні ока, а це майже в 45% випадків, виникають вузли під шкірою повік.

Переносять дирофіляріоз інфіковані при укусі хворих тварин комарі. В організм людини личинка гельмінта потрапляє саме через укус комара. З моменту зараження людини до утворення пухлини може минути від одного місяця до двох років.

Спершу на місці укусу комара з'являється невеличке ущільнення, яке згодом може вирости до розмірів пухлини. Крім відчуття переміщення, у місці локалізації паразита може свербіти, пекти, набрякати червоніти. Можуть бути скарги на головний біль та загальне нездужання.

Щоб захиститися, необхідно користуватися засобами, що відлякують комарів, використовувати захисні засоби для домашніх тварин, проводити періодичну дегельмінтизацію тварин, оскільки вони є джерелами інвазії.