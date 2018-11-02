Під львівською мерією активісти різних угрупувань обурювалися політичною рекламою Садового

«Львів уже поділений між Копитком і Мордою. Якщо ми тут перші зайшли, то це наше».

У Львові інспектори з паркування в перший день роботи не оштрафували жодного водія

На Цвинтарі орлят українці та поляки спільно вшанували пам’ять загиблих у війні 1918-1919 років

«Трохи ми вдарили у штангу в цьому питанні»

У п’ятницю, 2 листопада, біля входу до Львівської міської ради відбувся брифінг членів громадських організацій та політичних угрупувань. Під час брифінгу учасники ГО «Львівська обласна спілка АТО та сімей загиблих» і ГО «Українська спілка учасників АТО» висловили своє обурення передвиборчою рекламою Андрія Садового. Йшлося про телевізійний відеоролик щодо грошових виплат на суму 100 тис. грн кожному учасникові АТО.

«Зараз запустили ролик, де Андрій Садовий піариться виплатами по сто тисяч. Насправді, цих сто тисяч – це наше гарантоване право отримати землю у місті Львові, а він підмінив це право ста тисячами і робить собі це як заслугу», – заявив під час брифінгу член ГО «УСУ АТО» Олег Дудок.

Він вважає, що у Львові «повно землі для соратників Садового, а для бійців АТО нема». У відповідь на уточнюючі питання журналістів Дудок підтвердив, що він особисто отримав від Львівської міськради 100 тис. грн і ділянку для дачного будівництва на вул. Замарстинівській. Формально це територія Львівської міськради (куди входять також і Брюховичі), однак вона розташована за межею Львова, тому її розпорядником є ЛОДА..

Йдеться про одну із 143 ділянок по 7 соток в лісовому масиві, які 27 липня 2017 року для учасників АТО виділив своїм розпорядженням голова ЛОДА Олег Синютка.

Усі фото ZAXID.NET

Ще одна учасниця брифінгу – голова ГО «Львівська обласна спілка АТО та сімей загиблих» Богдана Сірків назвала ініціативу виплачувати по 100 тис. грн учасникам АТО у Львові «злочинним кроком».

«Андрій Садовий закликає всю Україну і владу виділяти по сто тисяч, а закон передбачає виділення земельних ділянок, а не матеріальної допомоги. Тобто він сам пішов на злочинний крок і зараз хоче, щоб всі слідом за ним пішли», – заявила Богдана Сірків, одночасно стверджуючи, що ідея виплат по 100 тис. грн виникла внаслідок тиску на мера і міськраду з боку громадських активістів.

Попри таку позицію Богдани Сірків, її син – учасник АТО Володимир Сірків – одним з перших отримав 100 тис. грн. з міського бюджету. Окрім того, Володимир Сірків теж отримав ділянку площею 7 соток на вул. Замарстинівській для дачного будівництва, а ще ділянку площею 9,9 соток га для садівництва в м. Пустомити і ділянку для сільського господарства в с. Стрілки Перемишлянського району площею 1,7 га поруч із відпочинковим комплексом Edem Resort Medical & SPA. Цю ділянку через два місяці після отримання він продав бухгалтерці «Едем Резорту» Галині Середницькій.

Також Володимир Сірків є головою гаражно-будівельного кооперативу «Автопатріот», для якого на вул. Трускавецькій у Львові Львівська міськрада виділила ділянку площею 10 соток. Член ГО «УСУ АТО» Олег Дудок керує іншим гаражно-будівельним кооперативом «Авто-АТО 2».

Нагадаємо, що діяльність деяких учасників брифінгу під стінами ЛМР ZAXID.NET висвітлював у низці публікацій. Йшлося про участь колишніх учасників АТО у вуличних акціях та конфліктах навколо незаконних забудов. Нещодавно ці ж люди під час засідання виконкому ЛМР вимагали вибачень Андрія Садового за розслідування ЗМІ про їхню діяльність. Сам мер Львова на виконкомі був відсутній.

Загалом у Львові виплати по 100 тис. грн отримали вже 1839 учасників АТО. За рішенням виконкому 26 жовтня, тепер її отримають ще 53 бійці АТО. Така форма грошової допомоги ветеранам АТО діє лише у Львові.