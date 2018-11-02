У Львові вже 1839 бійців АТО отримали по 100 тис. грн матеріальної допомоги

Бійці отримали одноразову матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань

1839 бійців АТО отримали від Львівської міської ради одноразову матеріальну допомогу 100 тис. грн. Ця програма діятиме у Львові до 2020 року, тому ще по 1000 бійців отримають виплати у 2019 і 2020 роках.

Як інформує прес-служба мерії, Львів реалізовує програму «Про захист інтересів учасників антитерористичної операції». За цієї програмою уже 1839 бійців АТО отримали одноразову матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань. За рішенням виконкому 26 жовтня, тепер її отримають ще 53 бійці АТО.

«Торік з міського бюджету на підтримку учасників АТО було надано 107,6 млн грн, що вдвічі більше, ніж у 2016 році. На 2018 рік місто планує надати на ці потреби понад 109 млн грн. Це і допомога у вирішенні різноманітних соціальних питань, і надання путівок на реабілітацію, і забезпечення житлом, і допомога у створенні кооперативів», — пояснили фахівці управління соціального захисту ЛМР.

Міськрада також нагадує, що у Центрі надання послуг учасникам бойових дій, що працює на вул. Пекарській, 41, учасники АТО можуть отримати інформаційні, соціальні, психологічні та юридичні послуги. Центр допомагає у працевлаштуванні, скеровує на оздоровлення, організовує освітні, культурні та розважальні заходи і проекти та приймає документи на міські програми соціального захисту учасників АТО та членів їхніх сімей.