Жінка намагалася закрити собою свою 8-місячну дитину – їх знайшли в обіймах

Кількість загиблих внаслідок удару «Шахеда» по багатоповерхівці в Одесі 2 березня зросла до десяти людей. Сьогодні зранку під завалами виявили тіла трьох людей, серед яких жінка та 8-місячне немовля. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Спочатку про виявлення тіла девʼятої загиблої людини повідомили в ДСНС. В Одеській ОВА уточнили, що дев'ятою жертвою була жінка. Також у відомстві додали, що біля неї знайшли тіло немовляти, дитині не було й року.

Пізніше в ДСНС додали, що мама намагалася закрити собою свою 8-місячну дитину – їх знайшли в обіймах.

Таким чином загальна кількість жертв російської атаки на українське місто зросла до 10 людей, серед яких 3-річний хлопчик і двоє немовлят.

Нагадаємо, у ніч на 2 березня Росія вкотре атакувала Україну ударними БпЛА типу Shahed. Унаслідок удару знищено 18 квартир, та ще 7 пошкоджено. Теплопостачання немає в 11 будинках, школі та дитячому садочку. Два будинки залишилися без газу.

3 березня в Одесі оголосили Днем жалоби.