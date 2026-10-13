Точної календарної дати для останньої стрижки немає

Осінній догляд за газоном допомагає траві краще перенести холодний сезон і відновити ріст навесні. Одна з важливих процедур – останнє косіння, час якого залежить від погоди, клімату та швидкості росту трави. Якщо залишити стебла надто довгими, вони можуть лягти під вагою снігу, а надто коротке скошування послабить рослини. Як правильно вибрати час для роботи та дотримуватися рекомендованої висоти трави, пише Country Living Magazine.

Коли проводити останнє косіння газону

Точної календарної дати для останньої стрижки немає. Усе залежить від погодних умов і того, як швидко росте трава на ділянці. Косити газон можна доти, доки він продовжує активно рости, а завершальну стрижку варто провести, коли ріст помітно сповільниться.

У різних регіонах України це може бути початок, середина або кінець осені. Орієнтуйтеся на температуру повітря та стан трави, а не лише на календар.

Для косіння вибирайте сухий день, коли ґрунт не перезволожений і не промерз. На мокрій землі газонокосарка може залишати сліди й ущільнювати ґрунт, а скошування підмерзлої трави підвищує ризик пошкодження стебел.

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Чому не можна залишати траву надто довгою

Перед зимою газон не варто залишати недоглянутим, особливо якщо трава сильно відросла. Під снігом довгі стебла можуть зминатися, утворювати щільний шар і створювати сприятливі умови для розвитку снігової плісняви. Густа трава також може стати укриттям для дрібних гризунів.

Водночас надмірно коротке скошування теж шкодить газону. Листки потрібні рослинам для фотосинтезу та накопичення поживних речовин, які допомагають пережити холодний сезон. Якщо зрізати занадто багато, трава може ослабнути й гірше відновлюватися навесні.

Під час косіння дотримуйтеся правила третини: за один раз зрізайте не більше третини висоти трави. Якщо газон сильно відріс, зменшуйте висоту поступово, а не намагайтеся скосити все за один прохід. Також перевірте гостроту ножа газонокосарки, адже тупе лезо рве стебла замість того, щоб робити рівний зріз.

Якої висоти залишати газон перед зимою

Оптимальна висота залежить від виду трави, особливостей ділянки та умов вирощування. Універсальне правило – не встановлювати газонокосарку на найнижчий рівень без урахування потреб конкретного газону.

Для поширених видів трави можна орієнтуватися на такі показники:

«Високоросла костриця» – приблизно 6–10 см. «Тонконіг лучний» – приблизно 5–9 см. «Багаторічний райграс» – приблизно 5–9 см. «Бермудська трава» – приблизно 1–4 см. «Зойсія японська» – приблизно 2,5–5 см.

Це орієнтовні значення, а не універсальні вимоги для кожної ділянки. Вони залежать від сорту, клімату та способу догляду. Для більшості звичайних газонів в Україні важливо не зрізати траву надто низько й залишити достатньо листкової поверхні перед зимою.

Якщо газон росте в затінку, не варто надмірно його вкорочувати. Так само слід зважати на рекомендації для конкретної травосуміші, зазначені виробником.

Що ще потрібно зробити з газоном восени

Останнє косіння – лише частина підготовки до холодів. Восени також варто прибрати опале листя, особливо якщо воно утворює щільний шар на поверхні. Листя перешкоджає доступу світла, утримує вологу та може сприяти розвитку грибкових захворювань.

Невелику кількість сухого листя можна подрібнити газонокосаркою, якщо воно не утворює щільного покриву. Подрібнені рештки поступово розкладатимуться й повертатимуть органічні речовини в ґрунт. Якщо листя багато, зберіть його та використайте для компосту або приготування листового перегною.

Також намагайтеся не ходити газоном, коли трава вкрита інеєм або промерзла. За низьких температур стебла стають крихкішими, а регулярне навантаження може залишити пошкоджені ділянки.