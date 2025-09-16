Правильний догляд допоможе кущам успішно перезимувати

Після завершення плодоношення лохина потребує особливої уваги, саме восени формується основа для майбутнього врожаю. У цей період рослина нарощує кореневу систему, готується до зими та закладає квіткові бруньки. Правильний догляд допоможе кущам успішно перезимувати та потішити рясним урожаєм наступного року. Детальніше про це пише «Главред».

Полив і волога

Восени полив зменшують, але повністю не припиняють. За відсутності дощів достатньо поливати кущі раз на 3-4 дні, витрачаючи приблизно 5 літрів води під кожну рослину. За 2-3 тижні до настання морозів варто провести так званий водозарядний полив, він зволожує землю на глибину до 45 см – це сприяє зміцненню коріння перед зимою.

Контроль кислотності ґрунту

Лохина полюбляє кислі ґрунти, тому восени важливо слідкувати за рівнем pH. Якщо кислотність знижується, її можна скоригувати за допомогою сірки (30-80 г під кущ) або швидкодіючих засобів – розчину лимонної кислоти чи оцту.

Осіннє підживлення

На цьому етапі необхідні фосфорно-калійні добрива. Наприклад, суперфосфат і сульфат калію вносять по 40 г під кожен кущ. Азотні та органічні добрива восени не застосовують, оскільки вони можуть знизити морозостійкість рослини.

Обрізка

Проводиться санітарна обрізка: видаляють пошкоджені, сухі, хворі гілки, а також старі плодоніжки. Це покращує циркуляцію повітря, зменшує ризик захворювань і дозволяє рослині краще розподіляти поживні речовини.

Захист від шкідників і хвороб

Для профілактики грибкових захворювань застосовують фунгіциди на кшталт «Скор» або «Топаз». Після листопаду – обробка бордоською рідиною чи мідним купоросом. Щоб запобігти ураженню шкідниками, ефективним є препарат «Актарa», який знищує личинки хрущів.

Мульчування

Щоб зберегти вологу й захистити коріння від різких коливань температури, під кущі вкладають 7-10-сантиметровий шар мульчі з соснової кори, торфу або хвойного опаду.