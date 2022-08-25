У місті Бахмут на Донеччині правоохоронці затримали 16-річного підлітка, якого підозрюють у передачі росіянам інформації про розміщення позицій Збройних сил, повідомила 24 серпня, Донецька обласна прокуратура.

За інформацією правоохоронців, хлопець мав стійкі проросійські переконання, тому у червні-серпні співпрацював з представниками держави-терориста.

Як стверджують у прокуратурі, неповнолітній юнак через месенджер передавав загарбникам графічні координати місць дислокації та бойових позицій артилерійських підрозділів ЗСУ у Бахмуті та Бахмутському районі.

Слідчі повідомили йому про підозру в несанкціонованому поширенні інформації про переміщення та розташування Збройних сил України, за можливості їх ідентифікації на місцевості, вчинене в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі. Суд уже обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 148 тис. 860 грн.

Нагадаємо, росіяни хочуть захопити Бахмут, але тривалий час зазнають невдачі через відсіч українських воїнів. Водночас загарбники б’ють по регіону з усіх видів зброї.