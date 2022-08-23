Жінка переїхала на Львівщину з Донеччини через воєнні дії і тут займалася антиукраїнською пропагандою

СБУ затримала на Львівщині 55-річну уродженку Донецької області, яка в соцмережі «Вконтакте» прославляла злочинні дії армії РФ, поширювала наративи кремлівської пропаганди та дискредитувала Збройні сили України.

У вівторок, 23 серпня, в СБУ та прокуратурі Львівщини повідомили, що на початку серпня жінка прибула на Львівщину через воєнні дії на сході України. Однак у Львові продовжувала антиукраїнську пропаганду. Зокрема, в забороненій соціальній мережі «Вконтакте» поширювала заклики на підтримку Росії та до припинення існування України.

Жінка в соцмережі поширювала антиукраїнські дописи і прославляла армію РФ (фото СБУ)

Оперативники СБУ встановили місце перебування прихильниці «русского міра» і затримали її.

Затриманій повідомили про підозру у виправдовуванні збройної агресії РФ проти України (ч. 3 ст. 436-2 ККУ). Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 744 тис. грн.