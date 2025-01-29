Скульптуру Божої Матері встановили на території Львівського обласного центру медико-соціальної експертизи

Заступниця головного лікаря Львівського обласного центру медико-соціальної експертизи Руслана Іваночко, яку підозрюють у недостовірному декларуванні, у 2024 році придбала кам'яну фігуру Божої Матері вартістю понад 298 тис. грн. Першим про це повідомив сайт «Главком» з посиланням на декларацію Руслани Іваночко, яку вона подала 9 січня 2025 року після звільнення з посади.

Власницею скульптури Божої Матері Руслана Іваночко стала 30 вересня 2024 року. На сайті Православної церкви України можна знайти повідомлення, що того ж дня скульптуру Божої Матері на території Львівського обласного центру медико-соціальної експертизи освятив Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

Освячення скульптури Божої Матері, в якому також брала участь Руслана Іваночко. Фото з сайту ПЦУ

Згідно з декларацією, посадовиця у 2024 році за майже 15 тис. грн придбала нежитлове приміщення у Львові та почала орендувати паркомісце. Однак у власності Руслани Іваночко автомобілів немає. Чоловік Іваночко Ігор Кравчук, який є членом госпітальної військово-лікарської комісії №2 при Львівській обласній лікарні, продав своє авто за майже 850 тис. грн. Також у 2024 році Руслана Іваночко витратила 350 тис. грн на допомогу ЗСУ.

Загалом із січня по жовтень 2024 року дохід Руслани Іваночко та Ігоря Кравчука склав 1,8 млн грн. Сім’я Іваночко готівкою зберігає 1 млн грн, 45 тис. доларів та 52. тис. доларів, а на банківських рахунках – ще 176,3 тис. грн.

Додамо, що також у власності Іваночко та її чоловіка є три квартири у Львові, дві земельні ділянки загальною площею 0,14 га, паркомісце і гараж. Лікарка 2023 року стала власницею будинку площею 149,8 м² у Зимній Воді біля Львова. Його вартість становить 3,4 млн грн.

Нагадаємо, що підозру у недостовірному декларуванні Руслана Іваночко отримала на початку листопада 2024 року. Крім цього, у жовтні слідчі проводити в неї обшуки у справі про незаконне присвоєння груп інвалідності за хабарі. Державне бюро розслідувань вважає, що лікарка не вказала у декларації за 2023 рік, що користується автомобілями BMW X5 2023 року та Mercedes-Benz GLE 300D Coupe 2023 року. Загальна вартість транспорту становить майже 6 млн грн. Через недостовірне декларування Руслані Іваночко загрожує два роки позбавлення волі.