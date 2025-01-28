Закінчити будівництво 55-метрової статуї Богоматері планують у 2026 році

Неподалік Торуня розпочали встановлення гігантської статуї Діви Марії. Статуя буде понад 55 метрів заввишки. Це означає, що вона буде вищою за знамениту статую Христа Царя зі Свебодзіна та навіть статую Христа Спасителя в Ріо-де-Жанейро.

У селі Конотопе Куявсько-Поморського воєводства розпочалося будівництво величезного пам'ятника Діви Марії. Статуя матиме висоту понад 55 метрів і складатиметься з 15-метрової основи у формі корони та понад 40-метрової статуї Діви Марії. Ініціатором та особою, яка фінансує будівництво пам'ятника, є один з найбагатших людей Польщі, власник компанії Boryszew, мільярдер Роман Каркосік разом з дружиною, інформує місцевий сайт Wirtalny Toruń.

В інтерв'ю сайту Wirtualny Toruń підприємець пояснив, що пам'ятник має стати не лише знаком подяки, але й туристичною атракцією. Очікується, що будівельні роботи будуть завершені в середині 2026 року.

Місцеві ЗМІ нагадують, що місце розташування статуї Діви Марії в Конотопе не є випадковим. Адже статуя стоятиме в муніципалітеті, де проживає мільярдер. Неподалік також розташований діючий Санктуарій Матері Божої Скорботної, де є чудотворна статуя Діви Марії, до якої роками стікаються паломники з навколишніх сіл.

Якщо все піде за планом, статуя Божої Матері буде вищою за знамениту статую Христа Царя зі Свєбодзіна, висота якої разом з курганом становить 52,5 метра. Таким чином, статуя в Конотопе також перевершить всесвітньо відому статую Христа Спасителя в Ріо-де-Жанейро, висота якої разом з постаментом становить 38,5 метрів.

74-річний Роман Каркосік є одним з найбагатших поляків. Його статки оцінюються в 3,06 млрд злотих. Каркосік є підприємець та інвестором на фондовому ринку, він є власником металургійної групи Alchemia, фінансової групи Boryszew та найбільшого польського виробника плоского прокату з алюмінію Impexmetal.