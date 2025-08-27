Ці гроші мали б сплатити за оренду в 2023-2024 роках

У Чернівцях викрили підприємця, який не заплатив до міського бюджету майже 23 млн грн податків за користування землею. Його товариство орендувало водойму, берег та ділянку під забудову. Оренду сплачували, однак за заниженим коефіцієнтом. Підприємцю повідомили про підозру.

Детективи бюро з економічної безпеки встановили, що товариство кілька років орендувало в Чернівецької міської ради територію площею 13 га. На ній розташовано водоймище, прибережна смуга та ділянки під забудову, повідомили в управлінні БЕБ Буковини.

«У 2023-2024 роках грошова оцінка цієї землі перевищувала 300 млн грн, однак компанія свідомо продовжувала застосовувати старі, занижені ставки плати за землю. Через це бюджет Чернівців недоотримав майже 23 млн грн», – додали в прокуратурі Буковини в середу, 27 серпня.

Правоохоронці встановили, що керівник товариства особисто контролював розрахунки та свідомо занижував суми податків. Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 212 КК України (ухиленні від сплати податків в особливо великому розмірі).

Наразі суд застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави. Окрім того, суд арештував усе майно керівника підприємства.