Частина орендарів перерахувала гроші в бюджет, щодо решти - відбудуться суди

У Чернівцях провели інвентаризацію частини комунальних земель і виявили 18 ділянок, якими підприємці та фізичні особи користувалися безкоштовно. З частиною орендодавців вже уклали договори. Загалом завдяки інвентаризації до міського бюджету надійшло понад 34 млн грн.

Інвентаризацію частини земель міської громади провели за допомогою аерофотозйомки та топографо-геодезичних робіт з оновлення топографічного плану. Загалом спеціалісти обстежили площу 4883 га. Про це йдеться у рішенні виконавчого комітету Чернівецької міської ради, яке прийняли 10 червня.

Під час обстеження виявили, що 18 ділянок перебувають у користуванні підприємців і фізичних осіб, однак вони не сплачують місту оренди за землю. Загалом місто мало б отримати за ці ділянки майже 8 млн грн в рік. Департаменту архітектури та урбаністики підготував 18 проєктів договорів оренди землі. 15 орендарів підписали такі договори на загальну суму майже 5,5 млн грн.

«Неукладені із землекористувачами три проєкти договорів оренди землі, річна орендна плата за якими складає 2,4 млн грн. За фактичне користування землею з моменту державної реєстрації земельних ділянок у Державному земельному кадастрі складають 2,2 млн грн. Ще два користувачі мають заплатити 2,7 млн грн орендної плати за те, що користувалися комунальною землею, на якій розміщені їхні об’єкти нерухомості, але договори на оренду ділянок не мали оформлені», – йдеться у рішенні виконкому.

Також працівники департаменту виявили, що в 59 випадках орендарі користувалися комунальними землями, бо на них також розміщенні їхні об’єкти нерухомості. Однак вони не мали на це правових підстав. Для таких орендарів міська влада також нарахувала орендну плату з моменту державної реєстрації земельних ділянок у Державному земельному кадастрі на загальну суму майже 26 млн грн. По 10 таких розрахунках до місцевого бюджету надійшло 1,3 млн грн.

Щодо решти орендарів – підготували позови до суду щодо стягнення орендної плати за користування землею на загальну суму 20,1 млн грн. По одній справі суд вже прийняв рішення про стягнення 750 тис. грн в міський бюджет. Це земля, якою користується ТОВ «АТП-2401». Також в Чернівцях 5 ділянок продали на аукціоні на суму 24, 5 млн грн. Ще дві ділянки підготували до продажу. Загалом до міського бюджету за результатами аукціону, судових стягнень і сплати оренди надійшло 34,671 млн грн.