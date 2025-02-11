Підозру в наданні хабаря Юрію Кушніру вручили ще взимку 2020 року

Вищий антикорупційний суд затвердив угоду про визнання винуватості між САП та чернівецьким підприємцем, колишнім депутатом Чернівецької облради Юрієм Кушніром. За хабар голові Чернівецької облради за незаконну передачу в оренду санаторію «Брусниця» він отримав три роки умовного покарання. Помʼякшувальною обставиною стало перерахування на потреби Збройних сил України 10 млн грн та ще 5 млн грн застави. Це вже другий вирок ВАКС для Юрія Кушніра. У вересні 2024 року ВАКС призначив йому три роки умовного покарання за оборудки з митними платежами на мільйони гривень.

Юрію Кушніру взимку 2020 року НАБУ вручило підозру щодо надання хабара в розмірі 180 тис. доларів тодішньому голові Чернівецької облради Івану Мунтяну. Гроші підприємець надав за право оренди комунального санаторію «Брусниця» на термін 50 років. У лютому 2020 року підозру від САП також отримав і голова Чернівецької облради Іван Мунтян. Чиновник вимагав хабар від бізнесмена в розмірі 400 тис. грн за залагодження цього питання. Посадовця затримали під час отримання частини домовленої суми – 180 тис. доларів. Під час розслідування справи НАБУ оприлюднило аудіо- та відеозаписи розмов Мунтяна з підприємцем про хабар за санаторій «Брусниця».

Слідство та суди в цій справі тривали п’ять років. 10 лютого 2025 року ВАКС затвердив угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором САП та підприємцем з Чернівецької області. Судді врахували попередній вирок, в якому Юрія Кушніра засудили за оборудки з митними платежами, і призначили йому остаточне покарання – 6 років позбавлення волі зі штрафом у розмірі понад 83 млн грн. Також його позбавили права займатися діяльністю, пов’язаною з експортом та імпортом товарів до України, строком на 2 роки 8 місяців, зі штрафом у 17 тис. грн.

Однак, суд звільнив підприємця від ув’язнення в колонії, встановивши іспитовий строк тривалістю три роки, йдеться в повідомлення САП. Пом’якшуючою обставиною стало те, що Юрій Кушнір зобов’язався після підписання угоди перерахувати 10 млн грн на рахунок благодійного фонду «Повернись живим» для забезпечення потреб армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ. Крім того, на потреби ЗСУ буде перераховано 5 млн грн застави. Вирок можна оскаржити в апеляційному порядку протягом 30 днів з дня його проголошення.

Суди щодо одержання хабаря колишнім головою Чернівецької облради Івана Мунтяна ще тривають.

Додамо, що Юрій Кушнір відомий на Буковині бізнесмен, який причетний до кількох кримінальних справ. Він є засновником фірми «Чернівецький завод будівельних матеріалів», охоронного агентства «Сокіл» та ще 7 фірм. Ще в 2 компаніях є бенефіціаром. За даними «Чесно», 2 квітня 2021 року Рада національної безпеки та оборони ввела санкції проти десятка людей та 79 компаній, яких підозрюють у контрабанді. До цього санкційного списку потрапив і Юрій Кушнір. У 2010 був обраний депутатом від «Партії регіонів» до Чернівецької обласної ради.