Майстри узгодили креслення з військовими, а згодом розпочали виробництво

Підприємці з Рівненщини розпочали виготовляти напівпричепи для потреб української армії. Їх використовуватимуть для евакуації несправної техніки. Креслення спеціалісти узгодили з військовими. Загалом виготовлення одного напівпричепа займає близько тижня.

Як повідомив голова Рівненської військової адміністрації Віталій Коваль, перші два екземпляри, призначені для евакуації несправної техніки в районах ведення бойових дій, вже поїхали на передову. Напівпричепи призначені для транспортування автомобілів на передніх колесах.

«Конструкція має два трапи, по яких заїздить авто, розетки підключення до поворотів, габаритних стоп-сигналів та додаткову розетку. Такий напівпричіп маневрений та зачіпляється на позашляховик або ж бус із фаркопом. Допустима вага транспортного засобу, що перевозиться – близько двох тонн. Транспортувати можна автомобілі шириною колісної бази більше 2 метрів», – йдеться у повідомленні.

Спершу підприємці розробили креслення, узгодили їх з військовими, а пізніше взялися за виробництво. Для виготовлення одного зразка місцевим майстрам потрібно близько тижня. До того ж напівпричіп розбірний. А його монтаж-демонтаж займає приблизно півгодини.

У планах підприємців – встановлення на свої напівпричепи «турелей». Це універсальні стійки для різних видів озброєння. «Хлопці просять не вказувати їхні імена та населений пункт. Попри це вони – приклад свідомих громадян, які на своєму місці роблять все від них залежне для наближення Перемоги. І з такими людьми вона точно не забариться», – додає Віталій Коваль.