Росіяни обстрілювали Одещину та Миколаївщину, нанесли ракетний удар по Краматорську, українська розвідка також попередила про можливий наступ противника на Запоріжжі.

ZAXID.NET підсумовує сто тридцять четвертий день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Вранці росіяни випустили по Одещині кілька ракет і знищили склад із зерном та пошкодили причал на деокупованому острові Зміїний. Під час чергового авіаудару по Одеській області росіяни випустили дві ракети Х-31, одна з яких влучила у молдовський танкер Millennial Spirit, який дрейфував без екіпажу.

Під ворожими обстрілами була й Миколаївщина, зокрема курортний Очаків. Ворог атакував Харків та область. Напружена ситуація на сході – окупанти нанесли ракетний удар по центу Краматорська на Донеччині, є загиблі.

Українська розвідка заявила про можливий наступ росіян на Запоріжжі.

У окупованому Маріуполі росіяни посилили перевірки та облаштовують нові блокпости. Розміри братської могили біля Маріуполя за два місяці також збільшилися майже вдвічі.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 7 липня втрати Росії серед особового складу становлять понад 36 650 військових. Також було знищено:

танків – 1 602 (+2);

бойових броньованих машин (ББМ) – 3 797 (+8);

артилерійських систем – 815 (+3);

реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 247 (+0);

засобів протиповітряної оборони – 107 (+0);

літаків – 217 (+0);

гелікоптерів – 187 (+0);

автомобільної техніки і цистерн з паливом – 2 665 (+17);

катерів/кораблів – 15 (+0);

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 667 (+3);

спеціальна техніка – 66 (+1);

крилаті ракети – 155 (+2).

Втрати ЗСУ та мирного населення

Окупанти нанесли ракетний удар по центу Краматорська на Донеччині, щонайменше одна людина загинула, ще шестеро поранені.