Підсумки 134 дня війни
Наші перемоги і втратиСофія Лазуркевич, 0
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Росіяни обстрілювали Одещину та Миколаївщину, нанесли ракетний удар по Краматорську, українська розвідка також попередила про можливий наступ противника на Запоріжжі.
ZAXID.NET підсумовує сто тридцять четвертий день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.
Звідки атакували
Вранці росіяни випустили по Одещині кілька ракет і знищили склад із зерном та пошкодили причал на деокупованому острові Зміїний. Під час чергового авіаудару по Одеській області росіяни випустили дві ракети Х-31, одна з яких влучила у молдовський танкер Millennial Spirit, який дрейфував без екіпажу.
Під ворожими обстрілами була й Миколаївщина, зокрема курортний Очаків. Ворог атакував Харків та область. Напружена ситуація на сході – окупанти нанесли ракетний удар по центу Краматорська на Донеччині, є загиблі.
Українська розвідка заявила про можливий наступ росіян на Запоріжжі.
У окупованому Маріуполі росіяни посилили перевірки та облаштовують нові блокпости. Розміри братської могили біля Маріуполя за два місяці також збільшилися майже вдвічі.
Втрати російських окупантів
Станом на ранок 7 липня втрати Росії серед особового складу становлять понад 36 650 військових. Також було знищено:
- танків – 1 602 (+2);
- бойових броньованих машин (ББМ) – 3 797 (+8);
- артилерійських систем – 815 (+3);
- реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 247 (+0);
- засобів протиповітряної оборони – 107 (+0);
- літаків – 217 (+0);
- гелікоптерів – 187 (+0);
- автомобільної техніки і цистерн з паливом – 2 665 (+17);
- катерів/кораблів – 15 (+0);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 667 (+3);
- спеціальна техніка – 66 (+1);
- крилаті ракети – 155 (+2).
Втрати ЗСУ та мирного населення
Окупанти нанесли ракетний удар по центу Краматорська на Донеччині, щонайменше одна людина загинула, ще шестеро поранені.