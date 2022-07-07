На момент першого влучання в судно на ньому перебувало понад 500 тонн дизпального

Російські окупанти під час чергового авіаудару по Одеській області випустили дві ракети Х-31, одна з яких влучила у молдовський танкер Millennial Spirit, який дрейфував без екіпажу з залишками дизпального на борту в Чорному морі. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

У повідомленні наголошується, що це судно вже зазнавало обстрілів на початку повномасштабного російського вторгнення в Україну у 2022 році.

«Наразі, ймовірно, горіння залишків вантажу. На момент першого влучання в судно на ньому перебувало понад 500 тонн дизпального. Через блокаду рашистами судноплавства танкер уже чотири місяці дрейфує в морі без екіпажу, як екологічна бомба уповільненої дії», – йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що друга ракета, яку випустили окупанти, самоліквідувалася над морем. Ще двома ракетами повітряного базування росіяни атакували острів Зміїний і суттєво пошкодили причал.

Вперше молдовський танкер Millennial Spirit підбили ще 25 лютого, причому серед екіпажу були лише громадяни Росії. Вони встигли покинути корабель, на якому спалахнула пожежа. Обладнання та рятувальні шлюпки згоріли. У Генштабі ЗС України повідомили, що судно під прапором Молдови підбив російський корабель за 12 морських миль від одеського порту Південний.