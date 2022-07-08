Росіяни взяли паузу перед подальшим наступом на Донбасі, обстріляли позиції своїх військ на Запоріжжі та продовжують завдати удари не лише по інфраструктурі мирних українських міст та сіл, а й по пасовищах з тваринами.

ZAXID.NET підсумовує сто тридцять п’ятий день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Наші Збройні сили влучили у склад боєприпасів росіян в окупованій Новій Каховці, за попередніми даними вбиті декілька десятків військових РФ. А поблизу кордону Запорізької та Донецької областей російські РСЗВ обстріляли позиції своїх військ.

Зранку вибухи лунали на Миколаївщині, під обстрілами також був Харків та область. Росіян продовжують обстрілювати прикордонні території Сумщини та Чернігівщини, вони завдають удари не лише по інфраструктурі, але й пасовищах з домашньою худобою.

Розвідка Британії повідомила, що російські війська, ймовірно, взяли паузу для поповнення своїх запасів перед подальшим наступом на Донеччині.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 8 липня втрати Росії серед особового складу становлять понад 36 900 військових. Також було знищено: