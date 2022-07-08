Російські РСЗВ обстріляли позиції своїх військ поблизу кордону Запорізької та Донецької областей. Про це повідомила Запорізька обласна військова адміністрація.

«Не так давно підрозділ РСЗВ окупанта наніс вогневе ураження своїх позицій поблизу населеного пункту Нескучне. В результаті "прицільного" вогню один окупант загинув, двоє отримали поранення», – йдеться в повідомленні.

За інформацією розвідки, на яку посилається Запорізька ОВА, окремі підрозділи реактивної артилерії загарбників не підтримують агресію проти України, тому проводять «демілітаризацію своїх же російських окупаційних військ».

Крім того, військова адміністрація підтвердила знищення складу боєприпасів противника на Запоріжжі.