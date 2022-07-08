Розвідка Британії повідомила, що російські війська, ймовірно, взяли паузу для поповнення своїх запасів перед подальшим наступом на Донеччині. Про це йдеться у розвідувальному огляді британського міноборони.

«Росія, ймовірно, концентрує техніку на лінії фронту у напрямку Сіверська, приблизно за 8 км на захід від нинішньої російської лінії фронту. Її сили, ймовірно, роблять паузу для поповнення запасів перед початком нових наступальних операцій на Донеччині», – йдеться у повідомленні.

Існує реальна ймовірність того, що найближчою тактичною метою Росії буде Сіверськ, пише британська розвідка. Російські сили намагаються просуватися далі до найімовірнішої оперативної цілі – міського району Слов'янська-Краматорська. У боях в Донецькій області Росія, за даними британської розвідки, вдаватиметься до тієї ж тактики, що й на Луганщині: масовано застосовуватиме артилерію і нищитиме українські міста.

Тим часом, українські сили продовжують поступовий наступ на південно-західному херсонському напрямку, йдеться у зведенні.

Раніше Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані своєї розвідки заявляло, що увага російських військ «майже напевно» перейде на захоплення Донецької області після того, як вони змогли закріпитися в Лисичанську на Луганщині.