Чугуїв Харківської області зазнав масованого ракетного удару, росіяни влучили у цивільні об’єкти. Також ворог продовжує обстрілювати прикордонні села Сумщини та Чернігівщини і населені пункти в прифронтовій зоні.

ZAXID.NET підсумовує 152 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Вночі росіяни завдали масованого ракетного удару по Чугуєву Харківської області та влучили у цивільні об’єкти, зокрема, фактично знищили місцевий будинок культури, в підвалі якого перебували мирні жителі. Також вночі обстріляли й Миколаїв: низка вибухів пролунала поза межами міста на території прилеглих сіл. Окрім того, російські війська завдали ударів по Нікопольському, Дніпровському та Криворізькому районах Дніпропетровщини. Увечері було чути вибухи знову в Харківській області та Миколаєві.

За даними Генштабу, ворог продовжує обстрілювати зі стволбної та реактивної артилерії прикордонні села Сумщини та Чернігівщини задля демонстрації своєї присутності та сковування дій українських військ. Від танків та артилерії страждають багато населених пунктів Харківської і Донецької області, також ворог завдав авіаударів біля Прудянки та Петрівки, поблизу Явірського, Григорівки і Серебрянки, Соледара, Покровського, Нью-Йорка та по території Вуглегірської ТЕС.

Біля Спірного та Івано-Дар'ївки, що майже на межі з Луганською областю, ворог спробував просунутися вперед, але отримав жрстку відсіч ЗСУ та відійшов. Так само невдало росіяни штурмували на напрямках Клинове – Покровське та Володимирівка – Покровське. У районі Вуглегірської ТЕС окремі підрозділи ворога мають частковий успіх. У Миколаївській та Херсонській областях тривають обопільні обстріли зі ствольної, реактивної артилерії та танків вздовж лінії зіткнення.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 25 липня втрати Росії серед особового складу становлять понад 39 700 військових. Також було знищено:

танків – 1 730 (+8);

бойових броньованих машин (ББМ) – 3 950 (+8);

артилерійських систем – 876 (+7);

реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 257 (+2);

засобів протиповітряної оборони – 116 (+3);

літаків – 222 (+1);

гелікоптерів – 188 (+0);

автомобільної техніки і цистерн з паливом – 2 832 (+9);

катерів/кораблів – 15 (+0);

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 719 (+5);

спеціальної техніки – 73 (+0);

крилатих ракет – 174 (+4).

Втрати ЗСУ та мирного населення

Росіяни фактично знищили місцевий будинок культури, в підвалі якого перебували мирні жителі. Трьох людей з-під завалів уже дістали, але в підвалі перебувало більше людей, тож рятувальники продовжують працювати на місці події.

На окупованій території Запорізької області КамАЗ російських військових переїхав легковий автомобіль, у якому їхали цивільні. Наразі відомо про трьох загиблих: двох дорослих та дитину.