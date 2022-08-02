Росіяни завдали ракетного удару по Львівщині: постраждала військова частина в Червоноградському районі. Більшість випущених ракет вдалося збити силам ППО.

ZAXID.NET підсумовує 160 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Увечері російські війська завдали масованого ракетного удару по центральних, південних та західних областях. Сім з восьми ракет вдалося збити силам ППО, одна влучила в зенітний ракетний комплекс на Львівщині в Червоноградському районі. Ракети типу Х-101 (Х-555) випустили з району Каспійського моря, застосувавши стратегічні бомбардувальники Ту-95 (Ту-160). Напередодні росіяни розстріляли евакуаційний мікроавтобус із цивільними біля селища Довгове на Херсонщині, є загиблі.

За даними Генштабу, ворог продовжує обстрілювати позиції ЗСУ у прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей. На Харківщині росіяни продовжують бої, щоб утримати зайняті позиції, та обстрілюють з танків, ствольної та реактивної артилерії десятки населених пунктів, а біля Верхнього Салтова вони завдали авіаудару. Водночас окупанти зазнали невдачі та відступили при спробі покращити тактичне положення в напрямку Тернова – Байрак.

Від ствольної та реактивної артилерії продовжують страждати населені пункти Донеччини. Ворог зосереджує зусилля на веденні наступу на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Авіаудари зафіксовано біля Серебрянки, Яковлівки, Покровського, Соледара, Бахмута та Кодеми. Крім того, росіяни спробували наступати у напрямку Новолуганське – Івано-Дар’ївка, проте невдало. Усі спроби просування противника у напрямках Роти – Вершина, Володимирівка – Яковлівка, Клинове – Зайцеве, Покровське – Бахмут, Мінеральне – Авдіївка ЗСУ також успішно відбили. Натомість частковий успіх росіяни мають на напрямках Відродження – Кодема та Донецьк – Піски.

У Дніпропетровській та Запорізькій областях також кілька сіл постраждали від обстрілів. У Херсонській та Миколаївській областях обстрілював із танків, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню райони понад десятка населених пунктів.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 2 серпня втрати Росії серед особового складу становлять понад 41 170 військових. Також було знищено:

танків – 1 768 (+0);

бойових броньованих машин (ББМ) – 4 014 (+3);

артилерійських систем – 936 (+4);

реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 259 (+0);

засобів протиповітряної оборони – 117 (+0);

літаків – 223 (+0);

гелікоптерів – 191 (+1);

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 739 (+3);

крилатих ракет – 174 (+0);

катерів/кораблів – 15 (+0);

автомобільної техніки і цистерн з паливом – 2 914 (+2);

спеціальної техніки – 82 (+0).

Втрати ЗСУ та мирного населення

Унаслідок обстрілу евакуаційного мікроавтобуса на Херсонщині загинули троє людей, решта п'ятеро отримали поранення.