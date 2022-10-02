Українські військові повністю зачистили місто Лиман на Донеччині від окупантів. Місто є стратегічним для українських військових, адже за рахунок Лимана ЗСУ зможуть здійснювати вогневий контроль дуже важливої логістичної артерії від Сватового до Кремінної, Рубіжного та Сєвєродонецька.

ZAXID.NET підсумовує двохсот двадцять перший день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Ворог продовжує обстрілювати українські позиції на всій лінії фронту, аби утримати тимчасово захоплені позиції. За добу 2 жовтня окупанти завдали чотири ракетні та три авіаційні удари, здійснили понад 15 обстрілів з РСЗВ по військових та цивільних обʼєктах України.

Від обстрілів постраждали 15 населених пунктів, зокрема, міста Рідкодуб, Кривий Ріг, Запоріжжя, Залізничне та Миколаїв.

Водночас українські військові повністю звільнили місто Лиман Донецької області, а також знищили склад із боєприпасами в районі Таврійського на Херсонщині, сім танків і до десяти автомобілів в районі Чернігівки у Запоріжжі. Крім цього, над Миколаївщиною українські підрозділи ППО збили вісім іранських ударних дронів Shahed.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 28 вересня втрати Росії серед особового складу становлять понад 60 100 військових. Також було знищено: