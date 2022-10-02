У полі у селі Василенкове Харківської області знайшли п'ять тіл загиблих. Вони хотіли самостійно евакуюватися автомобілем, але підірвалися на російські міні, повідомив начальник Слідчого управління харківської поліції Сергій Болвінов.

За його інформацією, 2 жовтня до поліції надійшла заява, що в полі знайдені загиблі люди. Слідчі на місці виявили п’ять тіл загиблих та ідентифікували їх.

За словами Болвінова, відомо, що ці 5 людей — жителі Куп'янська, які намагались самостійно евакуюватись до Харкова на машині ще 6 травня, але дорогою натрапили на російську міну. Серед них – 41-річний Ярослав, 18-річний Іван, 19-річний Микита, 20-річний Олексій і 50-річна Людмила.

«Співчуваю родичам та близьким загиблих. Слідчі роблять усе необхідне для встановлення винних», – пише Болвінов.

Нагадаємо, 1 жовтня між містами Куп’янськ Харківської області та Сватове Луганської знайшли колону з семи автомобілів, яку 25 вересня вранці розстріляли росіяни. В автомобілях знайшли тіла 24 людей, зокрема – 13 дітей і однієї вагітної жінки.