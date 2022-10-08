Зранку на Кримському мосту біля стався сильний вибух унаслідок підриву вантажного автомобіля. Вибух призвів до спалаху семи паливних цистерн залізничного складу. Два автомобільні прольоти моста частково обвалилися.

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Звідки атакували

На залізничній гілці Кримського мосту біля Керчі вранці стався вибух близько 06:00. Судячи з поширюваних фото і відео, міст міг зазнати серйозних ушкоджень. Російська агенція РБК з посиланням на «Національний антитерористичний комітет» повідомила, що на Кримському мості стався підрив вантажного автомобіля. Вибух призвів до спалаху семи паливних цистерн залізничного складу. Два автомобільні прольоти моста частково обвалилися. Окупанти запускають поромну переправу через Керченську протоку. Президент Росії Владімір Путін поклав на ФСБ повноваження щодо організації захисту Керченського моста.

Тим часом росіяни за добу завдали три ракетних та шістнадцять авіаційних ударів, здійснили понад двадцять обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Також вони продовжують обстріли вздовж лінії зіткнення. Руйнувань зазнала як військова, так і цивільна інфраструктура в десятках населених пунктів у Сумьскій, Харківській, Донецькій, Луганській, Херсонській, Запорізькій та Миколаївській областях. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території і періодично наступати поблизу Бахмута та Авдіївки. Для атаки інфраструктури Нікополя та територій Миколаївської області росіяни задіяли іранські безпілотники-камікадзе.

Сил оборони України відбили ворожі атаки в районах населених пунктів Білогорівка, Бахмутське, Бахмут, Майорськ, Красногорівка та Терни. Українська авіація завдала сім точних ударів по зенітних ракетних комплексах противника, ракетні війська і артилерія уразили вісім районів зосередження російських військових, озброєння та військової техніки, два склади з боєприпасами та десять інших важливих об’єктів.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 6 жовтня втрати Росії серед особового складу становлять понад 62 060 військових. Також було знищено: