ЗСУ збивають 85-90% іранських дронів-камікадзе, якими росіяни атакують Україну. Росіяни всю ніч обстрілювали Дніпропетровщину, завдали ракетних ударів по Харкову, на півдні та сході тривають активні бойові дії, ЗСУ працюють над деокупацією наших територій.

ZAXID.NET підсумовує 233 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Росіяни всю ніч обстрілювали Дніпропетровщину, українські захисники збили кілька ворожих дронів. Вночі під прицілом також була Сумщина, відомо, що у Дружбівській громаді було 10 прильотів з реактивної артилерії.

Протягом дня російські війська атакували Харків ракетами, відомо про кілька прильотів. За попередніми даними, були влучання у нежитлові приміщення, унаслідок ворожих атак ніхто не постраждав.

На півдні та сході тривають активні бойові дії, ЗСУ працюють над деокупацією наших селищ та міст. Лише за минулу добу українські військові на Луганщині завдали 25 ударів по позиціях ворога.

На російську авіабазу Олєнья на Кольському півострові, що біля кордону Норвегії, перекинули стратегічні бомбардувальники, здатні нести ядерні заряди.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що ЗСУ збивають 85-90% іранських дронів-камікадзе. Він також розповів, що у росіян залишилось близько 25% від кількості ракет, яка була станом на 24 лютого. За його словами, попри суттєве зменшення кількості високоточних ракет, Росія має у своєму розпорядженні великі запаси снарядів радянського зразка, які також можуть застосовуватися для обстрілу українських міст. Тому варто бути обережними та не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 14 жовтня втрати Росії серед особового складу становлять понад 64 300 військових. Також було знищено: