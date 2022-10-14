Уламок ракети комплексу «Іскандер», якими росіяни обстрілюють міста України

На території Росії залишилося трохи більше чверті високоточних ракет з усього запасу, який був на початок вторгнення в Україну в лютому. Про це в інтерв'ю Радіо НВ заявив секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов.

За його словами, попри суттєве зменшення кількості високоточних ракет, Росія має у своєму розпорядженні великі запаси снарядів радянського зразка, які також можуть застосовуватися для обстрілу українських міст.

Як зазначив Данілов, станом на сьогодні в арсеналі РФ залишилося менш як 30% сучасних боєприпасів від тієї кількості, якою вона володіла напередодні повномасштабного вторгнення в Україну.

На уточнювальне питання журналіста про те, скільки ракет є у розпорядженні Кремля і коли він не зможе ними користуватися, секретар РНБО відповів, що час вже наближається.

«Наша розвідка працює бездоганно. Ми знаємо з математичною похибкою кількість ракет, що залишилися на території РФ. Йдеться саме про високоточні, які для нас мають найбільший клопіт», – сказав він.

Крім цього, стверджує Олексій Данілов, в арсеналі Росії також є зенітні ракети радянського зразка С-300, але їхня сумарна кількість також зменшилася після повномасштабного вторгнення.

«Я не маю права називати абсолютні цифри, які хотіли б від мене почути. Якщо брати відсотки, то йдеться про те, що залишається 25-28% від загальної кількості, яка була у них на 24 лютого», – зазначив секретар РНБО.

Зауважимо, що про виснаження запасів ракетного озброєння раніше також писало агентство Reuters, коментуючи наслідки масових атак ракет 10-11 жовтня. За даними журналістів, для удару по українських містах ЗС РФ використали дефіцитні ракети великої дальності, проте окупантам не вдалося уразити військові об'єкти.

Військова розвідка України, зі свого боку, повідомляла, що в Росії залишилося менш як 200 балістичних ракет «Іскандер», через що окупанти змушені обстрілювати українські міста снарядами радянського зразка, які вже мали бути утилізовані.