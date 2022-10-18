Масові ракетні удари по об’єктах енергозабезпечення були у Києві, Дніпрі, Житомирі, Харкові та Миколаєві. Відомо, що у Києві та Миколаєві є загиблі. Ворог бив також по Кривому Рогу та Запоріжжю. Протягом тижня Росія пошкодила 30% електростанцій в Україні.

ZAXID.NET підсумовує 237 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Під час ранкової повітряної тривоги росіяни завдали масових ракетних ударів по Україні. Про вибухи на об'єктах енергозабезпечення повідомляють з Києва, Дніпра, Житомира, Харкова та Миколаєва, вибухи було чутно також у Кривому Розі. Через ворожі атаки у областях виникли проблеми із електропостачанням та водопостачанням.

Унаслідок ранкової атаки на об'єкт критичної інфраструктури на лівому березі Києва загинули троє людей, ще одна людина отримала поранення. Вночі Миколаїв був також обстріляний ракетами с-300. Є влучання у двоповерховий будинок, під завалами знайдено тіло чоловіка.

Вночі росіяни наносили удари по Запоріжжю, використовуючи іранські дрони-камікадзе. Внаслідок атаки виникла пожежа на об’єкті інфраструктури. Російські військові також усю ніч обстрілювали Нікопольський район на Дніпропетровщині, за попередніми даними, без жертв, але влада інформувала про проблеми з електропостачанням.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що з 10 жовтня Росія пошкодила 30% електростанцій в Україні, що спричинило масові відключення світла по всій країні.

Наразі відомо, що Росія почала бити по Україні ракетами з-під Ростова-на-Дону, а не з регіону Каспійського моря. Ракета летить зі швидкістю 900 кілометрів на годину, і якщо вона запущена з регіону Каспійського моря, то Повітряні сили мають більше часу на реакцію, а люди – щоб спуститися в укриття. Наразі головна ціль росіян – це об'єкти критичної енергетичної інфраструктури.

У Бєлгородській області РФ зупинили рух поїздів через обстріл залізничної станції. У сусідній Курській області через обстріли є перебої з електропостачанням. ЗСУ працюють до нашої перемоги.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 18 жовтня втрати Росії серед особового складу становлять понад 65 850 військових. Також було знищено: