Підсумки 238 дня війни
Наші перемоги і втратиСофія Лазуркевич, 0
Росіяни завдали ракетних ударів по об’єкту енергетичної інфраструктури на Вінниччині та Бурштинській ТЕС. Ворож обстріляв об’єкт критичної інфраструктури біля Запоріжжя, на Миколаївщині вночі знищили велику партію безпілотників, а у Херсоні росіяни готують провокацію.
ZAXID.NET підсумовує 238 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.
Звідки атакували
Вдень під час повітряної тривоги росіяни завдали ракетних ударів одразу по кількох областях України. У Вінницькій області вдарили по об’єкту енергетичної інфраструктури, на Івано-Франківщині ворожа ракета влучила по Бурштинській ТЕС, через що виникла пожежа. За попередніми даними без жертв. Також відомо про успішну роботу ППО на Київщині та у Чернігівській області.
Вночі у Запорізькій області росіяни обстріляли об’єкт критичної інфраструктури, під прицілом також були міста Гуляйполе та Оріхів, відомо про щонайменше вісьмох постраждалих.
Росіяни били по Криворізькому та Нікопольському районах Дніпропетровської області, у Кривому Розі пошкоджено будинок. Місцева влада повідомляє, що у деяких громадах зникло електропостачання й почалися перебої з водою.
На території Миколаївської області ЗСУ знищили велику партію безпілотників-камікадзе Shahed-136. Загалом за одну ніч ліквідували 13 ворожих цілей.
Окупанти готують провокації в тимчасово окупованому Херсоні та планують звинуватити в цьому ЗСУ. Про те, що росіяни планують обстрілювати Херсон, повідомив і голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. Окупанти також хочуть вивезти близько 50-60 тис. жителів з чотирьох районів Херсонщини.
Втрати російських окупантів
Станом на ранок 19 жовтня втрати Росії серед особового складу становлять понад 66 280 військових. Також було знищено:
- танків – 2 554 (+6);
- бойових броньованих машин (ББМ) – 5 235 (+16);
- артилерійських систем – 1 637 (+15);
- реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 372 (+0);
- засобів протиповітряної оборони – 189 (+1);
- літаків – 269 (+1);
- гелікоптерів – 242 (+0);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 1 286 (+10);
- крилатих ракет – 323 (+5);
- катерів/кораблів – 16 (+0);
- автомобільної техніки і цистерн з паливом – 3 999 (+14);
- спеціальної техніки – 146 (+2).