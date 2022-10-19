Росіяни завдали ракетних ударів по об’єкту енергетичної інфраструктури на Вінниччині та Бурштинській ТЕС. Ворож обстріляв об’єкт критичної інфраструктури біля Запоріжжя, на Миколаївщині вночі знищили велику партію безпілотників, а у Херсоні росіяни готують провокацію.

ZAXID.NET підсумовує 238 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Вдень під час повітряної тривоги росіяни завдали ракетних ударів одразу по кількох областях України. У Вінницькій області вдарили по об’єкту енергетичної інфраструктури, на Івано-Франківщині ворожа ракета влучила по Бурштинській ТЕС, через що виникла пожежа. За попередніми даними без жертв. Також відомо про успішну роботу ППО на Київщині та у Чернігівській області.

Вночі у Запорізькій області росіяни обстріляли об’єкт критичної інфраструктури, під прицілом також були міста Гуляйполе та Оріхів, відомо про щонайменше вісьмох постраждалих.

Росіяни били по Криворізькому та Нікопольському районах Дніпропетровської області, у Кривому Розі пошкоджено будинок. Місцева влада повідомляє, що у деяких громадах зникло електропостачання й почалися перебої з водою.

На території Миколаївської області ЗСУ знищили велику партію безпілотників-камікадзе Shahed-136. Загалом за одну ніч ліквідували 13 ворожих цілей.

Окупанти готують провокації в тимчасово окупованому Херсоні та планують звинуватити в цьому ЗСУ. Про те, що росіяни планують обстрілювати Херсон, повідомив і голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. Окупанти також хочуть вивезти близько 50-60 тис. жителів з чотирьох районів Херсонщини.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 19 жовтня втрати Росії серед особового складу становлять понад 66 280 військових. Також було знищено: