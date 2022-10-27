Нові російські атаки по енергетичній інфраструктурі, у центральних областях ввели жорсткіші обмеження електроенергії. Відомо про ворожі обстріли Київської, Запорізької, Сумської областей. Генштаб побачив у діях росіян і білорусів підготовку до ескалації. На сході та півдні ситуація напружена, але українські воїни тримають оборону.

ZAXID.NET підсумовує 246 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Вночі російські терористи знову атакували енергетичну інфраструктуру, через що пошкоджено обладнання в центральних областях. Як повідомили в Офісі президента, щоб не допустити повного знеструмлення центрального регіону, енергетики змушені вводити жорсткіші обмеження. Величина необхідного обмеження електроенергії в Києві, Київській області, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях буде регулюватися залежно від поточної ситуації в енергосистемі.

Відомо про нічні атаки по одній з громад у Київській області, де були прильоти по об’єкту інфраструктури. Також росіяни вдарили по околицях Запоріжжя, обстріляли промислове підприємство у Краматорську Донецької області. У Сумській області на ранок ворог відкрив вогонь з артилерії по прикордонних громадах. На щастя, обійшлось без жертв.

Вранці під час повітряної тривоги на Херсонщині українські воїни за 40 хвилин збили російський ударний вертоліт К-52, а також штурмовик Су-25. За інформацією Генштабу ЗСУ, на Херсонщині противник продовжує обладнання оборонних рубежів на лівому березі Дніпра.

Генштабу також побачив у діях росіян і білорусів підготовку до ескалації. За наявною інформацією, офіцери російських збройних сил беруть участь в оцінці готовності військових частин Гродненської, Брестської та Гомельської областей Білорусі. Загалом сплановано оцінити готовність до приведення в бойову готовність під виглядом тренувань.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 27 жовтня втрати Росії серед особового складу становлять понад 69 220 військових. Також було знищено: