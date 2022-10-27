Українські воїни на Херсонщині за ранок четверга, 27 жовтня, впродовж сорока хвилин збили російський ударний вертоліт К-52, а також штурмовик Су-25, повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

Як йдеться в повідомленні, близько 08.00 підрозділ Херсонської зенітної ракетної бригади повідряного командування «Південь» збив російський ударний вертоліт Ка-52.

Крім того, близько 08.40 підрозділ зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування «Південь» збив російський штурмовик Су-25.

Нагадаємо, минулого вечора захисники українського неба збили 19 випущених росіянами іранських ударних дронів-камікадзе у трьох областях, а також ворожу крилату ракету на Дніпропетровщині.

До цього росіяни вже втратили в Україні 271 літак і 249 гелікоптерів. Повну статистику російських втрат в Україні читайте тут.