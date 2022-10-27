Протиповітряна оборона за дві години – з 22:00 до 00:00 – збила 19 іранських бойових дронів-камікадзе Shahed-136, повідомило вночі в четвер, 27 жовтня, командування Повітряних сил Збройних сил України.

«Із 22.00 по 24.00 год 26 жовтня, було випущено понад два десятки Shahed-136. 17 дронів знищено силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних сил Збройних сил України. Ще два Shahed-136 знищили інші підрозділи Сил оборони України», – сказано в повідомленні.

15 дронів знищили в Одеській, три – у Миколаївській та один – у Вінницькій областях. Як наголосили в командуванні Повітряних сил, високу ефективність бойової роботи показало озброєння, яке Україні надали західні партнери.

Крім того, за вечір середи було збито ворожу ракету Х-59. Це сталося у Дніпропетровській області.

Також відомо, що вночі були ворожі прильоти в одну з громад на Київщині. Виникли пожежі, але загиблих чи постраждалих немає.