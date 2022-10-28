Український уряд змінив правила отримання статусу учасника бойових дій, щоб його отримати уже не важлива кількість днів, які людина провела на фронті. Ворог знову обстрілював мирні міста та села на Миколаївщині та Дніпропетровщині. У Миколаєві СБУ також затримала російську агентку.

ZAXID.NET підсумовує 247 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Росіяни вдарили ракетами по Миколаєву, унаслідок атаки було зруйновано триповерхову адміністративну будівлю та багатоповерхівку, що розташована поруч. Відомо, що одна людина отримала поранення, але вони не ставлять загрози її життю.

У Миколаєві СБУ також затримала російську агентку, яка стежила за місцями дислокації бойових літаків ЗСУ на південному напрямку.

Під постійними ворожими обстрілами перебуває Дніпропетровська область, зокрема Нікопольський район. Вночі росіяни обстріляли з «Градів» та важкої артилерії Нікопольську, Марганецьку та Червоногригорівську громади. Люди, на щастя, не постраждали.

Уряд змінив правила отримання статусу учасника бойових дій. Тепер основною умовою надання статусу УБД для військовослужбовців є факт виконання ними особисто, або у складі військової частини бойових завдань. Водночас вимогу щодо кількості днів перебування в районах проведення бойових дій скасовано.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 28 жовтня втрати Росії серед особового складу становлять понад 69 700 військових. Також було знищено: