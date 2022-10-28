Кабінет міністрів України змінив порядок і процедуру надання статусу учасника бойових дій громадянам України, які стали на захист держави від початку повномасштабного російського вторгнення, тобто з 24 лютого 2022 року. Про те, що саме змінилося, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Як йдеться в повідомленні, тепер основною умовою надання статусу УБД для військовослужбовців є факт виконання ними особисто, або у складі військової частини бойових завдань. Водночас вимогу щодо кількості днів перебування в районах проведення бойових дій скасовано.

Щоб підтвердити виконання бойових завдань, військовий має подати витяги або копії документів, за наявності мінімум одного з них:

бойових донесень;

журналів бойових дій (оперативних завдань, ведення оперативної обстановки);

вахтових журналів;

польотних листів;

матеріалів спеціальних (службових) розслідувань за фактами отримання поранень, контузій, каліцтв.

Для отримання статусу УБД командири військових частин повинні звернутися до комісії, яка утворена при органі, у підпорядкуванні якого перебуває військова частина або військовослужбовці самостійно можуть звернутися із відповідними документами через територіальні центри комплектування та соціальної підтримки.

Військовим при собі потрібно мати:

один із документів, що підтверджують виконання бойових завдань, зазначених вище;

довідку про безпосередню участь у заходах із забезпечення оборони, форма якої затверджена новим додатком до Постанови КМУ № 413.

Прочитати оновлену постанову уряду, яка стосується надання статусу учасника бойових дій, можна тут.