Уряд змінив правила отримання статусу учасника бойових дій
Тепер для отримання статусу УБД неважлива кількість днів на фронті
Кабінет міністрів України змінив порядок і процедуру надання статусу учасника бойових дій громадянам України, які стали на захист держави від початку повномасштабного російського вторгнення, тобто з 24 лютого 2022 року. Про те, що саме змінилося, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
Як йдеться в повідомленні, тепер основною умовою надання статусу УБД для військовослужбовців є факт виконання ними особисто, або у складі військової частини бойових завдань. Водночас вимогу щодо кількості днів перебування в районах проведення бойових дій скасовано.
Щоб підтвердити виконання бойових завдань, військовий має подати витяги або копії документів, за наявності мінімум одного з них:
- бойових донесень;
- журналів бойових дій (оперативних завдань, ведення оперативної обстановки);
- вахтових журналів;
- польотних листів;
- матеріалів спеціальних (службових) розслідувань за фактами отримання поранень, контузій, каліцтв.
Для отримання статусу УБД командири військових частин повинні звернутися до комісії, яка утворена при органі, у підпорядкуванні якого перебуває військова частина або військовослужбовці самостійно можуть звернутися із відповідними документами через територіальні центри комплектування та соціальної підтримки.
Військовим при собі потрібно мати:
- один із документів, що підтверджують виконання бойових завдань, зазначених вище;
- довідку про безпосередню участь у заходах із забезпечення оборони, форма якої затверджена новим додатком до Постанови КМУ № 413.
Прочитати оновлену постанову уряду, яка стосується надання статусу учасника бойових дій, можна тут.
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