Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр після свого вчорашнього візиту до Києва заявив, що ситуація в Україні набагато страшніша, ніж її уявляють у Німеччині.

Під час своєї поїздки Штайнмаєр вимушений був близько двох годин провести в одному з укриттів Чернігівської області через оголошену в країні повітряну тривогу.

«Усе набагато страшніше, ніж ми собі уявляємо в Німеччині. Мене шокували історії, які нам розповідали. Кожен, хто може думати та співчувати, хоче, щоб бойові дії в Україні припинилися», – сказав він в інтерв'ю Tagesschau.

Штайнмаєр також зазначив, що мир має бути справедливим і не може передбачати захоплення земель.

«Це означає, що суверенітет, незалежність і територіальна цілісність України мають бути збережені. Наразі ми не на цьому етапі», – наголосив він.

Нагадаємо, що Франк-Вальтер Штайнмаєр відвідав Україну 25 жовтня. Це був його перший візит в Україну від початку війни.