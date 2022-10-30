Росіяни обстріляли Чернігівську, Харківську, Запорізьку та Дніпропетровську області. На Луганщині російські військові підірвали міст через річку Красна поблизу селища Красноріченське, бо бояться наступу ЗСУ. Вперше від початку війни українські захисники знищили цілу артилерійську батарею одразу із п'яти самохідних установок російських військ.

ZAXID.NET підсумовує 249 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Російські війська 30 жовтня обстріляли Чернігівську область з території Росії. Українські військові повідомили про 21 прихід, ймовірно зі ствольної артилерії 122 мм, в напрямку населеного пункту Галаганівка.

Вранці російські окупанти обстріляли м. Куп'янськ на Харківщині, унаслідок чого виникла пожежа на території м'ясокомбінату, горіла будівля цеху. Вночі під обстрілом з важкої артилерії був Нікополь на Дніпропетровщині. У місті пошкоджені будинки і газогін, спалахнула пожежа на місцевому підприємстві. Проте, на щастя, обійшлось без жертв. Ранок неділі в Енергодарі російські окупанти почали з провокацій. Вони влучили у одну із підстанцій, унаслдіок ворожого обстрілу промислової зони більша частина міста залишилась без світла.

Голова Луганської ОВА повідомив, що російські військові підірвали міст через річку Красна поблизу селища Красноріченське на Луганщині, бо бояться наступу ЗСУ. Вперше від початку війни Росії проти України ЗСУ знищили цілу артилерійську батарею одразу із п'яти самохідних установок російських військ. Трапилось це у селі Невське Луганської області.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, російські війська не припиняють ведення наступу на Бахмутському та Авдіївському напрямках, завозять своїх військових та «кадирівців» до Білорусі, а також готуються до оборони поблизу Херсона.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 30 жовтня втрати Росії серед особового складу становлять понад 71 200 військових. Також було знищено: