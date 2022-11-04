Ракетні удари по Миколаївській та Запорізькій областях, вранці сили ППО збили іранський дрон-камікадзе над Львівщиною, ще вісім безпілотників – на Дніпропетровщині. Окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ біля населених пунктів Сватове та Кремінна на Луганщині.

ZAXID.NET підсумовує 254 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

У Миколаївській та Запорізькій областях російські військові запускали ракети С-300. У Миколаєві вночі вдарили по одному з районів міста, були зруйновані та пошкоджені складські приміщення, також адміністративна будівля та автомобілі. На Запоріжжі одна з ракет влучила у газову трубу, через що виникла пожежа. У обох випадків обійшлось без жертв.

Українська ППО збила дев’ять ворожих дронів-камікадзе: один над Львівською областю, а ще вісім у Нікопольському районі Дніпропетровщини.

На сході та півдні тривають складні бої. Російські окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ біля населених пунктів Сватове та Кремінна на Луганщині. На Донеччині найбільших втрат противник зазнає на Лиманському та Авдіївському напрямках.

Українська розвідка інформує, що Росія використовує Курську АЕС для зберігання та обслуговування іранських балістичних ракет та безпілотників.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 4 листопада втрати Росії серед особового складу становлять понад 74 840 військових. Також було знищено: