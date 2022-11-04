Вранці у п’ятницю, 4 листопада, під час повітряної тривоги над Львівською областю збили іранський дрон-камікадзе. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Максим Козицький.

«Сили ППО збили над Львівщиною іранський дрон-камікадзе «Шахід». Руйнувань та постраждалих в області нема. Дякуємо нашим оборонцям з Повітряне командування "Захід" Повітряних Сил ЗС України за блискучу роботу!», – написав Максим Козицький.

Повітряна тривога на Львівщині тривала із 05:09 до 05:30.

Нагадаємо, що 31 жовтня сили ППО збили три російські ракети на Львівщині. 13 жовтня дві крилаті ракети влучили у військову частину на Львівщині, ще декілька ракет збили сили протиповітряної оборони. 10 та 11 жовтня росіяни здійснили ракетні удари по об'єктах енергетичної інфраструктури на Львівщині, Хмельниччині та Івано-Франківщині.