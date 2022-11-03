У Кривому Розі росіяни влучили по об’єктах енергетичної та водної інфраструктури, унаслідок атак є серйозні руйнування. Ворог наносив удари й по інших населених пунктах Дніпропетровщини, а також Миколаївщини, Сумщини. У тимчасово окупованому Мелітополі пролунали вибухи на території заводу, де росіяни облаштували свій штаб.

ZAXID.NET підсумовує 253 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Ворог завдав ударів по Дніпропетровщині. У Кривому Розі росіяни влучили по об’єктах енергетичної та водної інфраструктури. Є серйозні руйнування. У Павлограді було влучання по промисловому підприємству. У Нікопольському районі російські війська обстріляли Марганецьку та Нікопольську громади, українські захисники збили чотири ворожі дрони.

Вранці росіяни завдали ударів по Миколаївській області, під прицілом були околиці Інгульської громади. На щастя, обійшлось без жертв. Також був мінометний обстріл Сумщини – сім приходів по Краснопільській громаді.

У тимчасово окупованому Мелітополі вранці пролунало близько шести вибухів на території заводу «Рефма», де росіяни облаштували свій штаб.

На півдні тривають складні бої. На Херсонщині триває так звана «евакуація» місцевих мешканців з окупованих територій. Окупаційна влада заявила, що з 6 по 7 листопада у Каховському районі тимчасово окупованої Херсонської області розпочнеться примусова евакуація населення.

Сьогодні поширювали інформацію про зняття російського прапора з будівлі Херсонської ОДА, а також про те, що росіяни покинули блокпости в населених пунктах Чорнобаївка, Степанівка, Білозерка. Про у ЗСУ вважають, що це може бути провокацією, щоб створити враження, що населені пункти залишені. З огляду на те, що росіяни давно готувалися до вуличних боїв, українські військові усвідомлюють заплановану тактику дій і впевнені, що не варто поспішати радіти.

І до хороших новин – з російського полону вдалося повернути 107 українських захисників, серед яких 74 захищали «Азовсталь».

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 3 листопада втрати Росії серед особового складу становлять понад 74 000 військових. Також було знищено: