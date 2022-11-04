Росія використовує Курську АЕС для зберігання іранських ракет і БПЛА
За даними української розвідки, на АЕС можуть зберігати ракетне озброєння
До теми
Росія використовує Курську АЕС для зберігання та обслуговування іранських балістичних ракет та безпілотників. Про це повідомляє ГУР Міноборони України.
«Отримано інформацію, що російські військові використовують територію курської АЕС та пов’язаних з нею підприємств для зберігання та обслуговування ракет», – йдеться у повідомленні ГУР.
Впродовж останніх декількох тижнів до підземних ангарів підприємства Курскатоменергоремонт в районі селища Іваніно Курської області представники ЗС РФ завозили ракети до комплексів С-300.
Також наприкінці жовтня помічено прибуття до цих ангарів декількох цивільних вантажівок на іранських автомобільних номерах з невідомим вантажем.
У розвідці не виключають що зазначений об’єкт підвищеної небезпеки, який безпосередньо наближений до Курської АЕС (місто Курчатов), використовується російськими ЗС у військових цілях.
А саме, для прихованого розміщення та обслуговування боєприпасів до ракетного озброєння та іранських БПЛА.
Не виключається наявність у вказаних підземних сховищах іранських балістичних ракет.