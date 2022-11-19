Найближчими днями українську систему ППО посилить американський зенітний ракетний комплекс Hawk, українські військові повідомили про успішну атаку по пункту базування росіян на Кінбурнській косі, а у Бєлгородській області РФ знову була бавовна.

ZAXID.NET підсумовує 269 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Росіяни вдарили сімома ракетами по Запоріжжю, через що було порушено теплопостачання в одному з районів міста, припинили подачу теплоносія у 123 багатоповерхівки, в яких проживає понад 17 тисяч абонентів.

Уночі росіянами здійснено артилерійський обстріл Сумської області, обстріли також були зафіксовані на Дніпропетровщині. Ворожі війська обстріляли три громади Нікопольського району, випустивши близько 60 снарядів. У Краматорську внаслідок чергового обстрілу росіян пошкоджено 14 приватних будинків. На щастя у всіх трьох областях обійшлось без жертв.

У Херсонській області обстановка залишається складною. Російські окупанти не припиняють застосовувати реактивні системи залпового вогню, артилерію та міномети для ударів по позиціях наших військ. У області росіяни також обстріляли гуманітарний пункт, де роздавали хліб, п’ятеро людей отримали поранення. Також унаслідок наїзду на ворожу міну загинула одна людина.

Наші ж військові повідомляють про успішну атаку по пункту базування росіян на Кінбурнській косі. Найближчими днями українську систему ППО посилить американський зенітний ракетний комплекс Hawk. Велика Британія надасть Україні 125 зенітних гармат та засоби боротьби з БПЛА.

У Бєлгородській області РФ знову була бавовна, унаслідок обстрілу міста Шебекіно трапилась пожежа. Ще одна приємна новина з Росії: біля Санкт-Петербурга виникла пожежа на газопроводі.

Військово-Морські Сили повідомляють, що Росія тримає у Чорному та Середземному морях шість ракетоносіїв із сумарним залпом у 80 «Калібрів».

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що Росію чекає чергова хвиля мобілізації, це погіршить загальну якість російських військ, яких перекидають на фронт в Україну.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 19 листопада втрати Росії серед особового складу становлять понад 83 880 військових. Також було знищено: