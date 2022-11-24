Після масової ракетної атаки у областях відновлюють електропостачання, для стабілізації ситуації енергетики вводять усі види відключень. Українська розвідка повідомляє, що росіяни будуть продовжувати масовані ракетні атаки, але для підготовки їм потрібно близько тижня.

ZAXID.NET підсумовує 274 день війни та коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

В українських містах відновлюють електропостачання після масованої ракетної атаки, яку Росія здійснила напередодні. Проте у частині областей ввели усі види відключень для стабілізації ситуації у енергосистемі.

Росіяни будуть продовжувати масовані ракетні атаки по Україні. Однак, за інформацією української розвідки, для підготовки наступного подібного удару Росії знадобиться близько тижня.

Ворог знову наносив удари по прифронтових населених пунктах. На Дніпропетровщині під приціл потрапив Нікопольський район. У Торецьку на Донеччині російська ракета вщент знищила дитсадок «Мир».

На деокупованих територіях Херсонської області знайдено уже понад 400 тіл убитих цивільних, а також знайшли щонайменше дев’ять російських катівень. Також росіяни продовжують обстрілювати мирні населені пункти Херсонщини.

Сьогодні з російського полону звільнили 50 українських військових. Серед них є захисники Маріуполя, полонені з острова Зміїний та Чорнобильської АЕС.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 24 листопада втрати Росії серед особового складу становлять понад 85 720 військових. Також було знищено: