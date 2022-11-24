Росіяни будуть продовжувати масовані ракетні атаки по Україні. Однак для підготовки наступного подібного удару Росії знадобиться близько тижня. Про це в ефірі телемарафону у четвер, 24 лютого, повідомив представник прес-служби Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони Андрій Юсов, передає РБК.

За його словами, Росія продовжуватиме бити по Україні масованими ракетними ударами з періодичністю, щонайменше, раз на тиждень.

«Нас намагаються зламати, занурити в темряву і холод в період війни і змусити до перемовин на умовах агресора. Цього насправді не вийде, ми розуміємо що періодичність – це приблизно "тиждень +". Тобто, це той період, який потрібен, щоб підготуватися до наступного масованого ракетного удару», – розповів Андрій Юсов.

Він додав, що, своєю чергою, Україна готується до подальшої ефективної роботи, зокрема систем ППО.

«Ми розуміємо, що запаси високоточної зброї у Росії значною мірою виснажені, але є багато ракет і не високоточних, ми й бачимо, що за точністю вони особливо і не женуться. У багатьох випадках розліт в кілометр – це умовна "норма" і влучання навіть не в об'єкти інфраструктури, а в цивільні будинки, лікарні – це і є ознака косорукості російських ракетників і в цілому режиму РФ», – додав представник ГУР.

Він зазначив, що найбільше у росіян залишилося ракет із систем С-300, що становлять загрозу, насамперед, для прифронтових міст.

Нагадаємо, 23 листопада Росія завдала чергового масованого ракетного удару по критичній та цивільній інфраструктурі України. Через це всі регіони України тимчасово залишилися без електропостачання, також загинули 10 людей.

Загалом 23 листопада Росія випустила по Україні 67 крилатих ракет, 51 з них збили сили ППО.