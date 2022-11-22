Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна має достеменні дані про ракетний ресурс росіян

Росія має запас ракет іще на три-чотири масовані удари по Україні, аналогічні тому, що був 15 листопада. Про це в ефірі Радіо Свобода повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов.

За його словами, Україна має точну інформацію про наявні у Росії види озброєння та ресурси для війни з Україною.

«У нас є достеменна інформація про наявність на території РФ тих чи інших видів озброєння. Маємо розуміння, скільки залишилося – певних ракет залишилося менше 10%, є ракети, яких залишилося 18%, є ракети, яких, на жаль, до біса на території РФ – це ракети С300. Їх занадто багато. Ними зараз і жбурляють в Запоріжжя, Херсон, на Харківщину. У них їх ще багато», – сказав Олексій Данілов.

Він додав, що українській владі також відома кількість наявних у Росії високоточних ракет. Він додав, що якби Росія мала достатній для війни в Україні ресурс зброї, то би не зверталася за допомогою до інших країн.



Загалом, за словами секретаря РНБО, Росія має ресурс ще для трьох-чотирьох масованих ударів, рівноцінних тому, що стався 15 листопада.



«Той напад, який був 15 листопада, був одним із найпотужніших. Якщо мова йде про такий обстріл, який був 15 числа, то це максимум три-чотири рази вони можуть ще зробити такі обстріли», – додав він.

Зазначимо, що міністр оборони Олексій Резніков 22 листопада оприлюднив свої підрахунки залишків ракетного арсеналу Росії. За його словами, в Росії залишилось 119 із 900 ракет класу земля-земля «Іскандер».

Нагадаємо, 15 листопада Росія випустила по території України близько ста ракет, 73 із яких збили сили ППО.