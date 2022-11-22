Масованими ударами по інфраструктурі України Росія пошкодила практично всі ТЕС та великі ГЕС. Про це у вівторок, 22 листопада, на брифінгу у медіацентрі «Україна» повідомив керівник «Укренерго» Володимир Кудрицький.

За його словами, практично вся теплова та гідрогенерація зазнала ушкоджень внаслідок масованих ракетних ударів.

«У нас практично не залишилось в Україні теплових і гідроелектростанцій. Для того, щоб ви розуміли масштаб атак. Практично вся теплова та гідрогенерація зазнала ушкоджень, зазнала ракетних ударів», – сказав Володимир Кудрицький.

Він додав, що також майже не лишилось неушкоджених вузлових підстанцій «Укренерго».

«Практично, на кожну важливу підстанцію вже щось прилітало. На деякі – по кілька разів. По три, по п’ять і навіть по вісім разів», – додав очільник «Укренерго».

Нагадаємо, внаслідок масованих ракетних ударів по критичній інфраструктурі в Україні пошкоджено близько половини енергосистеми. Внаслідок цього «Укренерго» запровадило аварійні відключення електрики у всіх областях України.