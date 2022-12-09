«Укренерго» повідомило, що сили ППО відбили останню атаку Росії на енергетику краще, ніж попередні. Росіяни завдавали нових ракетних ударів по Херсонщині, Дніпропетровщині, Запорізькій області та сході країни. Після атак на російські авіабази ворог передислокував стратегічну авіацію вглиб країни.

ZAXID.NET підсумовує 289 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Російські військові обстріляли лікарні в Херсоні й Бериславі Херсонської області. На щастя, обійшлось без жертв, але ситуація в області залишається складною. Ворог щодня обстрілює Херсон та населені пункти на правому березі. Унаслідок учорашніх обстрілів Херсона загинули двоє мирних мешканців.

Складною залишається ситуація й на сході, зокрема на Донецькому напрямку, де тривають важкі бої. За минулу добу, окупанти вбили п’ятьох мирних жителів Донеччини.

Уночі російські військові обстрілювали з «Градів» та важкої артилерії Нікопольський район Дніпропетровщини, під ракетний обстріл потрапила Запорізька область – унаслідок атаки зруйнована дорога між селами.

Голова правління «Укренерго» повідомив, що сили ППО відбили останню атаку Росії на енергетику краще, ніж попередні.

Після атак на російські авіабази повітряні сили противника передислокували стратегічну авіацію вглиб країни.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 9 грудня втрати Росії серед особового складу становлять понад 93 390 військових. Також було знищено: